يزور أنيس القديحي مهرجان "غود وود" للسيارات السريعة في بريطانيا والذي يعد فرصة لرؤية أقدم سيارات السباق في العالم. المعرض يحتوي ايضا بعض السيارات والتقنيات التي يمكن أن نراها في المستقبل.
مهرجان "غود وود" للسيارات السريعة في بريطانيا
- 9 أغسطس/ آب 2017
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