ما معنى عبارة Ethical Shopping؟
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ما معنى عبارة Ethical Shopping؟

  • 8 أغسطس/ آب 2017

في إكسترا أنجليش اليوم نتساءل إذا كان ممكناً أن نُقنع الآخرين بالتسوّق الأخلاقي Ethical Shopping .