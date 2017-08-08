من حصاد الصيف الى مؤونة الشتاء

العولة أو "العونة" أو "الفزعة" هي تضافر جهود عدد من الناس بينهم أقرباء وأصدقاء لإنجاز أمر ما كقطاف موسم أو بناء منزل أو غيرها.

و في تونس، فالعبارة تعني حصراً تحضيرَ الأطعمة نصف الجاهزةومعالجة وتوضيب المواد الغذائية مباشرة بعد انتهاء مواسم الحصاد في شهر أغسطس.

بسمة كراشة حاورت فائزة المسعودي المختصة في تاريخ العادات والتقاليد من تونس، وسألتها أولا عن ماهية العولة وطبيعة الأطعمة التي يكثر ادخارها؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو مؤونة الشتاء: عادة قديمة و ضرورة اقتصادية

ولكن هل مازالت عادة ادخار الأطعمة للشتاء منتشرة لدى التونسيين؟ نستمع إلى بعض الآراء من هناك.