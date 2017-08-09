شركات تقنية ناشئة من مصر والمغرب

يزور نسيم رمضان مملكة البحرين التي استضافت مؤخرا حدثا مهما برعاية منتدى" إم آي تي لريادة الاعمال في العالم العربي". نلتقي في التقرير مع شباب من المغرب ومصر قدموا ابتكارات تحفظ الطعام باردا دون حاجة الى كهرباء وأيضا تطبيق للإبلاغ عن الحوادث المرورية وآخر عبارة عن مادة تمنع من تكاثر البكتيريا في الأقمشة.