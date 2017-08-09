4تك: روبوتات تبحث عن حقول النفط و الغاز تحت الماء

حلقة جديدة مليئة بأحدث التكنولوجيا والابتكارات يقدمها لكم فريق من برنامج 4تك من اسكتلندا وبريطانيا والبحرين.

ولمشاهدة المزيد من تقنيات الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة 4تك الخاصة على الانترنت:

http://www.bbc.com/4tech

المحطة الأولى في حلقة هذا الاسبوع يقدمها أنيس القديحي من مهرجان "غود وود" للسيارات السريعة والذي يقام سنويا في بريطانيا. يزور أنيس المهرجان الذي يعد فرصة لرؤية أقدم سيارات السباق في العالم. المعرض يحتوي ايضا بعض السيارات والتقنيات التي يمكن أن نراها في المستقبل.

أما داليا حيدر تزور جامعة "هيريوت وات" في اسكتلندا لتعرفنا على روبوتات مهمتها التحكم بتقنيات حقول النفط و الغاز ، إضافة الى توثيق حقائق عن الحياة البحرية. نشاهد في التقرير مختلف أنواع الروبوتات ونتعرف على قدراتها المطورة في مجال الغطس والتنقيب.

الجزء الثالث من حلقة 4تك يقدمه نسيم رمضان من مملكة البحرين التي استضافت مؤخرا حدثا مهما برعاية منتدى" إم آي تي لريادة الاعمال في العالم العربي". نلتقي في التقرير مع شباب من المغرب ومصر قدموا ابتكارات تحفظ الطعام باردا دون حاجة الى كهرباء وأيضا تطبيق للإبلاغ عن الحوادث المرورية وآخر عبارة عن مادة تمنع من تكاثر البكتيريا في الأقمشة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على توتير هو : @BBC4Tech