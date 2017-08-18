4تك: تقنية لضعاف البصر عبر الإرشادات الصوتية

حلقة جديدة مليئة بأحدث التكنولوجيا والابتكارات يقدمها لكم فريق من برنامج 4تك من اسكتلندا فرنسا والمملكة العربية السعودية.

ولمشاهدة المزيد من تقنيات الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة 4تك الخاصة على الانترنت:

http://www.bbc.com/4tech

المحطة الأولى في حلقة هذا الاسبوع يقدمها محمد طه من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويعرفنا على تقنيات تساعد على حفظ المخطوطات التاريخية القديمة والتي تتعرض للتلف شيئا فشيئا.

أما داليا حيدر تزور جامعة "هيريوت وات" في اسكتلندا لتطلعنا على روبوتات ذات وظائف اجتماعية حيث اعتمد الباحثون المطورون لها على الذكاء الصناعي لبناء روبوتات يمكنها التفاعل مع الوسط الاجتماعي الذي توجد به, و قراءة سلوك الناس من حولها, والتعلم منها باستقلالية.

الجزء الثالث من حلقة 4تك يقدمه نسيم رمضان من معرض فيفا تك الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس هذا العام. نلتقي بشركة طورت تطبيقا خاصا لضعاف البصر. يوفر التطبيق اتصالا بمركز للعملاء يوفر إرشادات صوتية من دليل يرى المكان الذي يتجول فيه المستخدم ضعيف البصر وذلك من خلال كاميرا الهاتف أو نظارة العالم الافتراضي.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على توتير هو : @BBC4Tech