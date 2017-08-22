يزور نسيم رمضان معرض فيفا تك الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس هذا العام. نلتقي بشركة طورت تطبيقا خاصا لضعاف البصر. يوفر التطبيق اتصالا بمركز للعملاء يوفر إرشادات صوتية من دليل يرى المكان الذي يتجول فيه المستخدم ضعيف البصر وذلك من خلال كاميرا الهاتف أو نظارة العالم الافتراضي.
تقنية لضعاف البصر عبر الإرشادات الصوتية
- 22 أغسطس/ آب 2017
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