تزور داليا حيدر جامعة "هيريوت وات" في اسكتلندا لتطلعنا على روبوتات ذات وظائف اجتماعية حيث اعتمد الباحثون المطورون لها على الذكاء الصناعي لبناء روبوتات يمكنها التفاعل مع الوسط الاجتماعي الذي توجد به, و قراءة سلوك الناس من حولها, والتعلم منها باستقلالية.
روبوتات ذات وظائف اجتماعية
- 22 أغسطس/ آب 2017
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