ما معنى عبارة Far Right Nationalism؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما معنى عبارة Far Right Nationalism؟

  • 9 أغسطس/ آب 2017

في إكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن المشاعر القومية اليمينية المتطرفة far right nationalism في بريطانيا