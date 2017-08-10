أنا الشاهد: قارورات بلاستيكية لبناء بيوت في الصحراء الجزائرية

في هذه الحلقة من أنا الشاهد، إقبال الشباب على رياضة كمال الأجسام خلال فصل الصيف في العراق.

ونتعرف على أهمية المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

ونزور منطقة الحافة في حضرموت اليمن التي تشتهر بإنتاج العسل من رحيق أشجار السدر.

ونستضيف تتاح لحبيب ابريكة الذي طور أسلوب معماري لبناء بيوت من القارورات البلاستيكية في الصحراء الجزائرية تتميز بمقاومة العوامل المناخية بتكلفة منخفضة.

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