سر اكتساب اللهفة على القراءة

موضوعنا الرئيسي اليوم هو عن القراءة و قصة ملهمة لمكتبة متجولة أسستها كل من Laura Samira Naude و Esther ten Zijthoff لفائدة اللاجئيين بالمخيمات في اليونان. وقامت المتطوعتان لورا و استَر بتحويل حافلة صغيرة الى مكتبة بإضافة الأرفف وتزويدها بالكهرباء ونقاط لشحن أجهزة الكمبيوتر. ومن خلال حملة تبرع بالكتب نجحتا في الحصول على مئات الكتب باللغات العربية والكردية والفارسية والإنجليزية واليونانية.

كتب من شأنها أن تساعد اللاجئين على اكتساب مؤهلات تفيدهم في حياتهم الجديدة .. لكل دافعه نحو المطالعة و الخبر الجيد اننا صرنا نقرأ أكثر في العالم العربي حسب اخر الإحصائيات لكن أذواق القراء تغيرت و في مصر تحديدا. التفاصيل في تقرير مراسلة إكسترا في القاهرة بسنت أكرم