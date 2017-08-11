هل تتمتعون بالشجاعة والذكاء وصفات أخرى قد تؤهلكم للقيام بدور حماية كوكبنا إذا تعرض لغزو من الكائنات الفضائية؟

يبدو سؤالاً غريباً! ولكن وكالة ناسا للفضاء أعلنت بالفعل مؤخراً عن منصب المسؤول عن حماية الكواكب مما أثار دهشة وسائل الأعلام.

فسر البعض الإعلان على أنه يدل على مخاوف ناسا من أن كوكب الأرض قد يكون معرضاً فعلاً للتهديد من الفضاء.

لاستيضاح حقيقة المنصب ومهمته اتصلت هاله صالح بالدكتور جورج حلو مدير المركز المكلَّف من قبل وكالة ناسا بإدراة مرصد Spitzer، وسألته أولاً ما هي المهمات التي سيقوم بها من يُعيَّن كمسؤول عن حماية الكواكب.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ناسا تبحث عن مسؤول يحمي الكواكب!

لكن هل يعتقد الناس فعلاً بوجود كائنات فضائية؟

مراسلوا إكسترا استطلعوا آراء بعض المستمعين في دول عربية عدة، وكانت الآراء التالية.