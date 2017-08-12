إكسترا في أسبوع مع طوني كيتوس

ضيف بي بي سي إكسترا في أسبوع هو الشيف طوني كيتوس رجل الأعمال الجزائري العصامي الذي دفعه عشقه للمطبخ اللبناني والعربي إلى افتتاح مطاعم عدة في لندن هي بمثابة سفراء للقمة العربية الطيبة، وكذلك للثقافة العربية في الغرب. ونطلع منه على العقبات التي واجهته كمهاجر عربي في لندن وما هي النصائح التي يوجهها للمهاجرين كي ينجحوا في الاندماج في المهجر، نتحدث مع ضيفنا أيضاً عن ذكرياته في مطبخ والدته وكيفية تحضير مؤونة الشتاء في الجزائر. كما نسأله عن علاقته بالقراءة والكتب ونعرج على علاقته بالتكنولوجيا وتحديداً الرموز التعبيرية أو الإيموجي ومواضيع كثيرة أخرى.