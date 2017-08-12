إكسترا في أسبوع مع طوني كيتوس
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إكسترا في أسبوع مع طوني كيتوس

  • 12 أغسطس/ آب 2017

ضيف بي بي سي إكسترا في أسبوع هو الشيف طوني كيتوس رجل الأعمال الجزائري العصامي الذي دفعه عشقه للمطبخ اللبناني والعربي إلى افتتاح مطاعم عدة في لندن هي بمثابة سفراء للقمة العربية الطيبة، وكذلك للثقافة العربية في الغرب. ونطلع منه على العقبات التي واجهته كمهاجر عربي في لندن وما هي النصائح التي يوجهها للمهاجرين كي ينجحوا في الاندماج في المهجر، نتحدث مع ضيفنا أيضاً عن ذكرياته في مطبخ والدته وكيفية تحضير مؤونة الشتاء في الجزائر. كما نسأله عن علاقته بالقراءة والكتب ونعرج على علاقته بالتكنولوجيا وتحديداً الرموز التعبيرية أو الإيموجي ومواضيع كثيرة أخرى.