ما معنى عبارة High Heels؟
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هل يجب على النساء Women أن يرفضن انتعال الكعب العالي Wearing High Heels؟

  • 16 أغسطس/ آب 2017

اليوم في إكسترا انجليش نسأل هل يجب على النساء Women أن يرفضن انتعال الكعب العالي Wearing High Heels؟