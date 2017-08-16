المغرب: للمواطن حق في التشريع
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المغرب: للمواطن حق في التشريع

  • 16 أغسطس/ آب 2017

في خطوة لافتة قرر المغرب منح مواطنية صوتاً في ما يتعلق بالتشريع من خلال تقديم عرائض تحمل مقترحاتهم إلى أهل القرار في مختلف السياسات الحياتية العامة.

تقديم العرائض سيكون من خلال إحداث لجنة يترأسها رئيس الحكومة أطلق عليها اسم "لجنة العرائض". وكل ما يحتاجه المواطنون الراغبون بتشريع جديد أو تعديل تشريع قائم هو التعبير عن ذلك في "عريضة" تتضمن توقيعاتهم، وإيصالها إلى الجهات المعنية، مع ضمان التواصل والتفاعل.

غير أن الخطوة رغم تفردها لم يكتب لها أن تكون موضوع استحسان لدى المغاربة كافة متخصصين وغير متخصصين.

نورالدين الحوتي مراسل بي بي سي إكسترا من المغرب واكب هذا الحدث وعاد إلينا بالتقرير التالي.