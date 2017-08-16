المغرب: للمواطن حق في التشريع

في خطوة لافتة قرر المغرب منح مواطنية صوتاً في ما يتعلق بالتشريع من خلال تقديم عرائض تحمل مقترحاتهم إلى أهل القرار في مختلف السياسات الحياتية العامة.

تقديم العرائض سيكون من خلال إحداث لجنة يترأسها رئيس الحكومة أطلق عليها اسم "لجنة العرائض". وكل ما يحتاجه المواطنون الراغبون بتشريع جديد أو تعديل تشريع قائم هو التعبير عن ذلك في "عريضة" تتضمن توقيعاتهم، وإيصالها إلى الجهات المعنية، مع ضمان التواصل والتفاعل.

غير أن الخطوة رغم تفردها لم يكتب لها أن تكون موضوع استحسان لدى المغاربة كافة متخصصين وغير متخصصين.

نورالدين الحوتي مراسل بي بي سي إكسترا من المغرب واكب هذا الحدث وعاد إلينا بالتقرير التالي.