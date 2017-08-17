حكمت محكمة بريطانية بالسجن لحوالي سنتين على الطالبة إيملي بووين بعد أن ألقت سائلا حارقا على زميلتها محدثة تشوهات ارتكبت بووين البالغة من العمر ثمانية عشر عاما الجريمة داخل أكاديمية بإسكتلندا بعد أن علمت بوجود علاقة بين صديقها السابق والضحية ما دفعها للانتقام منها. فما هي أشكال الانتقام ؟ الإجابة في تقرير سوسن صبوح.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الانتقام:غريزة أم صفة مكتسبة؟

ما هي دوافع الانتقام وأسبابه؟ وهل هو غريزة في البشر أم أنه صفة مكتسبة؟ سوسن صبوح سألت الدكتور تامر المصري استشاري الطب النفسي من الأردن.