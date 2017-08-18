مهارات عملية تفتح الآفاق أمام الأطفال
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مهارات عملية تفتح الآفاق أمام الأطفال

  • 18 أغسطس/ آب 2017

ربما تتذكرون لحظات جميلة من طفولتكم ساعدتم فيها الوالد أو الوالدة في القيام بمهمة ما كتغيير إطارات السيارة أو إعداد بعض الأكلات في المطبخ.

يُعدُّ الطبخ من المهارات الحياتية العملية التي تتطلب صفات معينة في الشخص الذي يمارسه مثل التركيز والإبداع وحتى المجازفة في بعض الأحيان، الأمر الذي دفع مطعماً في قطاع غزة إلى تقديم برنامج تدريبي في الطهي للأطفال.

هدف البرنامج تعليم الأطفال مهارات الطبخ وكسر الحاجز بينهم وبين استخدام أدوات المطبخ الحادة والطهي وإعداد الوجبات.

إفتخار حلاوة، مراسلة بي بي سي إكسترا في قطاع غزة، حضرت جانباً من التدريب وأعدت التقرير التالي.