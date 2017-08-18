مهارات عملية تفتح الآفاق أمام الأطفال

ربما تتذكرون لحظات جميلة من طفولتكم ساعدتم فيها الوالد أو الوالدة في القيام بمهمة ما كتغيير إطارات السيارة أو إعداد بعض الأكلات في المطبخ.

يُعدُّ الطبخ من المهارات الحياتية العملية التي تتطلب صفات معينة في الشخص الذي يمارسه مثل التركيز والإبداع وحتى المجازفة في بعض الأحيان، الأمر الذي دفع مطعماً في قطاع غزة إلى تقديم برنامج تدريبي في الطهي للأطفال.

هدف البرنامج تعليم الأطفال مهارات الطبخ وكسر الحاجز بينهم وبين استخدام أدوات المطبخ الحادة والطهي وإعداد الوجبات.

إفتخار حلاوة، مراسلة بي بي سي إكسترا في قطاع غزة، حضرت جانباً من التدريب وأعدت التقرير التالي.