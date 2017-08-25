بلا قيود مع الشيخ صلاح العبيدي الناطق الرسمي باسم السيد مقتدى الصدر

أكد الشيخ صلاح العبيدي، المتحدث الرسمي باسم السيد مقتدى الصدر، أن الحشد الذي كان حلاً في مواجهة تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية حسب وصفه لن يكون مشكلة نظراً للاتفاق بين القوى السياسية الكبيرة ومن ضمنها مرجعية النجف على أليات التعامل مع قوات الحشد بعد التخلص من التنظيم المتشدد. وفي مقابلة مع برنامج "بلا قيود" اعرب العبيدي عن اعتقاده بأن بعض فصائل الحشد ترغب بتوظيف مشاركاتها في قتال التنظيم المتشدد للحصول على مكاسب سياسية انتخابية، لكنه شدد على أن القوانين التي سنت والأليات التي سيتم الاتفاق عليها ستسمح بسحب سلاح الحشد الشعبي بصيغ سلمية ودمج المنضبطين من الحشد الشعبي والراغبين منهم بالقوات الامنية، وخصوصاً انهم متطوعون وان حالة التطوع تنتهي بانتفاء الحاجة لها.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي.