إكسترا في أسبوع مع صباح المختار

إكسترا في أسبوع يستضيف صباح المختار المحامي والناشط الحقوقي ورئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا. نتعرف على مشواره وخبراته القانونية من العراق إلى الإمارات و بعدها بريطانيا. كما نُعرج على تجاربه الحياتية في مجالات عدة. نتحدث معه أيضاً عن حملةٍ نٌظمت في قطاع غزة لإنشاء نظام يحفظ حق الزوجين في الممتلكات المشتركة. كما نناقش معه آلية ًجديدة تصل المواطنين في المغرب بمتخذي القرار، وهل للانتقام تفسير قانوني؟