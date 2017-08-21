ما معنى the right to be forgotten؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما معنى the right to be forgotten؟

  • 21 أغسطس/ آب 2017

في إكسترا إنجليش اليوم نسأل هل من حقنا أن نمحو أثرنا عن الإنترنت لينسانا الناس the right to be forgotten؟