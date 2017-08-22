تقنيات تساعد على حفظ المخطوطات التاريخية القديمة
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تقنيات تساعد على حفظ المخطوطات التاريخية القديمة

  • 22 أغسطس/ آب 2017

يزور محمد طه مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويعرفنا على تقنيات تساعد على حفظ المخطوطات التاريخية القديمة والتي تتعرض للتلف شيئا فشيئا