"وينغ كوبتر" طائرة هليكوبتر دون طيار
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"وينغ كوبتر" طائرة هليكوبتر دون طيار

  • 22 أغسطس/ آب 2017

تحتوي الطائرة على تقنية عالية، يمكن استخدامها بشكل خاص أو للشركات والمؤسسات في مجالات عديدة، كمناطق الكوارث والحماية البيئية والتحقيقات وللأمن والرقابة، ويمكن أيضاً استخدامها للترفيه أو للإنتاج السينمائي وغيرها.