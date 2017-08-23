دنيانا: دور النشر في العالم العربي

تتناول حلقة دنيانا لهذا الأسبوع موضوع دور النشر في العالم العربي. ما هي التحديات التي تواجهها دور النشر اليوم؟ هل تراجع دورها في ظل الثورة الرقمية الحاصلة؟ وهل ساهمت الحروب الدائرة في المنطقة العربية في تراجع عدد القراء أم في ارتفاعهم وبالتالي تحديد نوعية قراءاتهم؟

كما تناقش الحلقة أيضا كتاب المهجر الذي ظهر في مرحلة سابقة مع هجرة العرب، فهل أصبح لدينا اليوم كتاب "التهجير" في ظل ما تعيشه الدول العربية من موجة تهجير ونزوح؟

أسئلة عدة تطرحها حلقة دنيانا لهذا الاسبوع.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة ناشرات عربيات هنّ رنا إدريس مديرة "دار الآداب" للنشر في لبنان، فاطمة البودي مؤسِّسَة "دار العين" في مصر، وسمر حداد مديرة "دار الاطلس" للنشر في سوريا.