4تك: سيارة سعودية تجتاز 300كلم بلتر من الوقود

حلقة جديدة مليئة بأحدث التكنولوجيا والابتكارات يقدمها لكم فريق من برنامج 4تك من اليابان، المملكة العربية السعودية وهولندا.

ولمشاهدة المزيد من تقنيات الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة 4تك الخاصة على الانترنت:

http://www.bbcarabic.com/4tech

المحطة الأولى في حلقة هذا الاسبوع يقدمها نسيم رمضان من اليابان ويطلعنا على "بلايد غلايدرد" وهي سيارة سباق سريعة من شركة نسيان .تتمتع السيارة بنظام قوة متقدم يعمل بالبطاريات الكهربائية دون إصدار أي انبعاثات كربونية.

يزور محمد طه جامعة الفيصل في الرياض ليعرفنا على فريق سعودي تمكن من الفوز بأحد جوائز مسابقة شل الدولية للسيارات الموفرة للوقود. صمم الفريق السعودي سيارة تتمكن من السير نحو ثلاثمئة كيلومتر بلتر واحد من الوقود.

الجزء الثالث من حلقة يأخذنا فيه أنيس القديحي الى العصر الذي عاش فيه الأشوريون في شمال سوريا . يظهر التقرير كيف تمكن آثاريون ومهندسون من استخدام تقنيات حديثة لإنتاج نسخ ثلاثية الأبعاد للقطع الاثرية المفقودة .يزور انيس جامعة TU delft في هولندا حيث يعمل فريق العمل لإنتاج نسخ طبق الأصل لتحف سرقت من متاحف الرقة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على توتير هو : @BBC4Tech