سيارة سباق سريعة لا تصدر انبعاثات كربونية
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سيارة سباق سريعة لا تصدر انبعاثات كربونية

  • 29 أغسطس/ آب 2017

يزور نسيم رمضان اليابان ويطلعنا على "بلايد غلايدرد" وهي سيارة سباق سريعة من شركة نسيان .تتمتع السيارة بنظام قوة متقدم يعمل بالبطاريات الكهربائية دون إصدار أي انبعاثات كربونية.