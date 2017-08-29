سيارة سباق سريعة لا تصدر انبعاثات كربونية

يزور نسيم رمضان اليابان ويطلعنا على "بلايد غلايدرد" وهي سيارة سباق سريعة من شركة نسيان .تتمتع السيارة بنظام قوة متقدم يعمل بالبطاريات الكهربائية دون إصدار أي انبعاثات كربونية.