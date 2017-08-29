تقنيات حديثة لإنتاج نسخ ثلاثية الأبعاد لقطع أثرية مفقودة

يأخذنا أنيس القديحي الى العصر الذي عاش فيه الأشوريون في شمال سوريا . يظهر التقرير كيف تمكن آثاريون ومهندسون من استخدام تقنيات حديثة لإنتاج نسخ ثلاثية الأبعاد للقطع الاثرية المفقودة .يزور انيس جامعة TU delft في هولندا حيث يعمل فريق العمل لإنتاج نسخ طبق الأصل لتحف سرقت من متاحف الرقة.