الأردن: فتيات وراء مضخات الوقود!!

في الأردن فتحت إحدى محطات بيع المشتقات النفطية المجال أمام تشغيل الفتيات كعاملات مضخات لتعبئة البنزين للسيارات وما ان تم الإعلان عن الشواغر حتى بدأت الفتيات بالتوافد على الوظيفة الجديدة.

هذه الخطوة لاقت صدى واسعاً بين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للفكرة.

الأعراف والتقاليد الأردنية تصنف هذه المهنة ضمن المهن التي يشغلها الرجال فقط وبقيت عقوداً طويلة حكراً على الرجال فقط..

يذكر أن تقريراً صدر عن المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة كشف مؤخراً عن ارتفاع كبير في نسب الأسر التي ترأسها امرأة لتصل إلى 12.6 %.

مراسل بي بي سي إكسترا في عمان ليث جبور يلقي الضوء على الموضوع في التقرير التالي.