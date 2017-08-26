إكسترا في أسبوع مع أمل القيمري

إكسترا في أسبوع يستضيف المهندسة الزراعية أمل القيمري لتصحبنا في رحلة بين ثنايا الطبيعة، نتحدث معها عن اختيارها للزراعة وتخصصها في الإنتاج النباتي وتزيين الحدائق. كما نناقش معها نظرة المجتمع الأردني لامتهان المرأة لوظيفة تعتبر ذكورية كعمل النساء في محطة وقود. ونسألها رأيها في تجربة المزارع في الولايات المتحدة الأمريكية وإيصالها الخضار والفاكهة الطازجة إلى المنازل، وهل تنجح في دعم المزارع في عالمنا العربي إن طُبقت؟