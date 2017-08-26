إكسترا في أسبوع يستضيف المهندسة الزراعية أمل القيمري لتصحبنا في رحلة بين ثنايا الطبيعة، نتحدث معها عن اختيارها للزراعة وتخصصها في الإنتاج النباتي وتزيين الحدائق. كما نناقش معها نظرة المجتمع الأردني لامتهان المرأة لوظيفة تعتبر ذكورية كعمل النساء في محطة وقود. ونسألها رأيها في تجربة المزارع في الولايات المتحدة الأمريكية وإيصالها الخضار والفاكهة الطازجة إلى المنازل، وهل تنجح في دعم المزارع في عالمنا العربي إن طُبقت؟
إكسترا في أسبوع مع أمل القيمري
- 26 أغسطس/ آب 2017
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو