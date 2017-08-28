ما معنى كلمة Species؟
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لماذا بعض الأنواع Species تزدهر Thrives فيما يواجه المئات منها الاندثارOn the decline؟

  • 28 أغسطس/ آب 2017

في إكسترا انجليش اليوم نسأل لماذا بعض الأنواع Species تزدهر Thrives فيما يواجه المئات منها الاندثارOn the decline؟