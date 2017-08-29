ضغط العمل في الطب يولد اكتئابا

عند الحديث عن الأطباء والطبيبات الصورة التي عادة تتبادر إلى أذهاننا هي صورة أشخاص مثقفين ينتمون للطبقات الاجتماعية والاقتصادية المرفهة .. ولكن قد يكون هذا التصور مغايرا للحقيقة .. فدراسة حديثة نُشرت في دورية Academic Medicineالأمريكية، أوضحت أن الانتحار هو السبب الرئيسي وراء وفاة الأطباء المتدربين في الولايات المتحدة .. فلماذا؟ يبدو أن أجواء العمل التي قد لا توفر الدعم الكافي لهم هي ما تدفع الكثيرين منهم الى الانتحار. دراسة أخرى أيضا خلصت إلي إن عدد الأطباء المتوفين بسبب الإنتحار سنويا يوازي عدد المتدربين في كلية طب صغيرة .. فرح يسري مراسلتنا في الولايات المتحدة تحدثت مع عدد من الأطباء والمتخصصين في الولايات المتحدة والعالم العربي لمعرفة المشكلة وأسبابها