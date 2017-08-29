سيارة سعودية تجتاز 350كلم بلتر من الوقود
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سيارة سعودية تجتاز 350كلم بلتر من الوقود

  • 29 أغسطس/ آب 2017

يزور محمد طه جامعة الفيصل في الرياض ليعرفنا على فريق سعودي تمكن من الفوز بأحد جوائز مسابقة شل الدولية للسيارات الموفرة للوقود. صمم الفريق السعودي سيارة تتمكن من السير نحو ثلاثمئة كيلومتر بلتر واحد من الوقود.