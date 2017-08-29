يزور محمد طه جامعة الفيصل في الرياض ليعرفنا على فريق سعودي تمكن من الفوز بأحد جوائز مسابقة شل الدولية للسيارات الموفرة للوقود. صمم الفريق السعودي سيارة تتمكن من السير نحو ثلاثمئة كيلومتر بلتر واحد من الوقود.
سيارة سعودية تجتاز 350كلم بلتر من الوقود
- 29 أغسطس/ آب 2017
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