سيارة سعودية تجتاز 350كلم بلتر من الوقود

يزور محمد طه جامعة الفيصل في الرياض ليعرفنا على فريق سعودي تمكن من الفوز بأحد جوائز مسابقة شل الدولية للسيارات الموفرة للوقود. صمم الفريق السعودي سيارة تتمكن من السير نحو ثلاثمئة كيلومتر بلتر واحد من الوقود.