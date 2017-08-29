خدمة «ذرى» في محاكم دبي
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خدمة «ذرى» في محاكم دبي

  • 29 أغسطس/ آب 2017

تتيح خدمة «ذرى» تناول القضايا عن طريق خاصية الإجتماع المرئي بين القاضي والمتهم أو المسجون