4تك: مجاهر ذرية فائقة التطور في الرياض

حلقة جديدة مليئة بأحدث التكنولوجيا والابتكارات يقدمها لكم فريق من برنامج 4تك من اسكتلندا، البحرين، لبنان، والسعودية.

ولمشاهدة المزيد من تقنيات الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة 4تك الخاصة على الانترنت:

http://www.bbcarabic.com/4tech

المحطة الأولى في حلقة هذا الاسبوع تقدمها داليا حيدر من جامعة إدنبره بإسكتلندا وتطلعنا على روبوتي "هسكي" و "إكسوسكليتون". الأول هو عبارة عن هيكل خارجي داعم للحركة، لمساعدة الاشخاص الذين يعانون من ضعف في العضلات، أو إعاقات حركية على المشي. أما هسكي، فوظيفته الوصول الى الأماكن التي تشكل خطرا بالنسبة للبشر، كالمنشآت النووية أو بعد حصول الزلازل، للقيام بمهمات معينة بدلا من الانسان.

يزور نسيم رمضان مملكة البحرين للحضور منتدى "إم آي تي" لريادة الاعمال في الشرق الاوسط . يعرفنا نسيم على ثلاثة ابتكارات جديدة، الأول يتعلق بتنظيم مواعيد الطلاب في الجامعات. أما الابتكار الثاني يحول لغة الإشارة الى كلام مسموع والثالث عبارة عن موقع يسهّل الحصول على المنح الجامعية للطلاب.

الجزء الثالث من الحلقة يأخذنا فيه محمد طه الى العاصمة السعودية الرياض ويكشف لنا عن التقنيات التي يستخدمها العلماء في جامعة الملك سعود للتيقن من جودة التقنيات والمواد التي تستخدم تقنية النانو من خلال مجاهر ذرية فائقة القوة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على توتير هو : @BBC4Tech