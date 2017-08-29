"حديث الساعة " العراق مابعد الحرب على التنظيم

مع تقدم العمليات العسكرية في العراق وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الواحدة تلو الاخرى، يؤمل أن تطرح الحكومة والأحزاب السياسية في العراق رؤية سياسية تجنبها عودة ما يعرف بالتنظيمات الإرهابية بل وما زالت تعاني منه منذ الغزو الأمريكي من عنف وما يوصف بصراع طائفي. كيفية إعادة إعمار المناطق التي تضررت بسبب الحرب على تنظيم الدولة ربما يشكل أيضا الهاجس الأكبر لدى المتضررين من النازحين أو اللاجئين العراقيين.

العراق ما بعد الحرب سياسيا وعسكريا ومصير تنظيم الدولة في ظل تراجع مناطق نفوذه هو موضع حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة