ضياع الهاتف ضار بالصحةَ!

ضياع الهاتف النقال يثير بداخلنا شعوراً بالخوف وفقدان الأمان والحنين وكأنه صديق عزيز.

دراسة جديدة تشخص هذه الحالة على أنها نوع من الرهاب أطلقت عليها اسم nomophobia اختصار لعبارة no mobile phobia .

خلصت الدراسة التي أجرتها كل من جامعة Sungkyunkwan الكورية وجامعة سيتي في هونغ كونغ إلى أن بعض الأفراد الذين يفقدون أجهزتهم المحمولة قد يعانون من آثار جسدية أيضاً مرافقة للحالة النفسية منها آلام بالرقبة وسرعة في دقات القلب وارتفاع في ضغط الدم وضيق في التنفس. سوسن صبوح تحدثت إلى عدد من مستمعينا، وسألتهم عن شعورهم إذا ما فقدوا الهاتف المحمول؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ضياع الهاتف النقال يثير بداخلنا شعوراً بالخوف وفقدان الأمان والحنين وكأنه صديق عزيز.

ولكن طبياً كيف يؤثر فقدان الهاتف المحمول على صحتنا النفسية والجسدية؟ سوسن صبوح طرحت هذا السؤال على الدكتور رائد محسن مختص في الإرشاد والتوجيه النفسي