أنا رشا قنديل .. هذه هي العناوين

العناوين الأبرز : بلا قيود، حلقات جديدة نقدمها عن: العراق،مصر، الأزمة الخليجية. د. إياد علاوي- نائب الرئيس العراقي لشؤون المصالحة. حاورته عن عراق ما بعد الموصل، وتكتلات العراق ما قبل الانتخابات، وحقيقة ميلاد تحالفات بينه وبين السيد مقتدى الصدر أو رئيس الوزراء حيدر العبادي بغطاء سعودي تارة أو بمباركة سيستانية تارة أخرى في ضوء حديث عن استفتاء على انفصال إقليم كردستان قد أو قد لا يجرى في شهر سبتمبر أيلول المقبل.

من اسطنبول حاورنا رئيس الوفد التفاوضي المنبثق عن مؤتمر الرياض نصر الحريري، سألته في حالة من الترقب لجولة جديدة من جولات جنيف عن منصات المعارضة الثلاث وسلالها الأربع عن جدوى التفاوض على مرحلة انتقالية تستبق هدن لا تصمد ومصير الأسد الذي لا يتفاوض هو نفسه على بقائه من عدمه. غرقنا في تفاصيل الفصائل المقاتلة وتسويات وترتيبات القطبين الباردين موسكو وواشنطن وعشرات الفصائل المنحلة والمعاد تشكيلها في سجال مكثف لخمس وعشرين دقيقة.

نوران سلام حلت ضيفة على بلا قيود فانتظروها في حلقات مميزة من القاهرة واستضافني بالمقابل حديث الساعة في حلقات خاصة بدأتها باليمن بين حلفاء الداخل والخارج بثت على الهواء مباشرة ناقشت فيها أزمة شقاق لم يعد سرا بين حزب المؤتمر الشعبي والحوثيين من جانب وآخر بين السعودية والإمارات من جانب آخر. حاورت أطرافا مباشرة من المؤتمر والحوثيين عن مصالح الطرفيين والتلاسنات المباشرة برفعهم "الشرعية" كما كانوا يصفونها عن بعضهم البعض، ومحاولات الطرفين التجميلية لتصوير الأمر على أنه خلاف على أنهم خلاف على "إدارة الدولة"، كمان حاورت أطرافا مقربة السعودية ومن الإمارات عن التحالف ومشروعات الإمارات "التنموية" في جنوب اليمن وعن ميناء عدن الذي وصف من جانب المنتقدين للإمارات بأنه كان هدف الإمارات منذ البداية كامتداد طبيعي لميناء دبي، وللحرب المستمرة منذ أكثر من عامين دون أفق للنهاية وهو الأمر الذي نفاه الجانبين.

في بلا قيود حاورت المتحدث باسم السيد مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي. زيارات دبلوماسية توالت للسيد الصدر بدعوتين للسعودية أولا ثم الإمارات. أسئلة تقفز للعقل الحر عن التوقيت وحسبة الدبلوماسية والتحالفات والانتخابات والتوازنات الإقليمية. أيهما أربح لكل طرف؟ وأيهم أنفع للآخر؟

فاضلت في عقلي بين المحاور لأبُدّي الأقوى في الأسئلة وأدفع به في الواجهة. استقر رأيي على أحدهم وقررت فعلا. في اللحظة الأخيرة غيرت رأيي. المعامل تغير حالما وقع نظري على تعبيرات وجه ضيفي. كان واثقا أنني سأبدأ بسؤالي الي قررت في البداية. برنامجي بالأساس كلعبة الشظرنج. لو سهل توقع رأسي ضاع عنصر المفاجأة. فاجأت الضيف فعلا. نجحت وبدأت الحلقة قوية كما أردت. كان مهذبا دمثا وذكيا.

التحالفات السياسية في العراق شديدة التعقيد، تحكمها المحاصصة المركبة، مرجعيات دينية وائتلاقات سياسية، ودائما يرجح السيد الصدر كفة كتلة ما. يخرج أحيانا عن المألوف، قد يفاجيئ طرف ما. عملت على ملف العراق منذ عام ٢٠٠٣ن منذ بدء الحرب والغزو الأمريكي، راقبت آداء التيار السياسي والعسكري قبله بمنتهى الدقة، تابعت تطوره وحاورت سياسييه ومنتقديه والموالين له عشرات، لا بل مئات المرات. الخلاصات كانت مدهشة من حيث كم النتاقضات في نتائجها،

أحاور الشيخ صلاح العبيدي في بلا قيود لاستشراف السبب وراء الترحيب بالدعوات الخليجية من المحور المناويء لقطر وإيران للسيد مقتدى الصدر بالزيارة، ودلالة التوقيت قبل شهر من الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان إن أجري، وقبل عام تقريبا من انتخابات العراق. بلا قيود أقدمه أنا رشا قنديل الأحد الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.

في حديث الساعة أيضا أحاور ضيوفي في حلقة خاصة عن مصير تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية ما بعد معركة تلعفر والعياضية وافتراضيا مابعد معركة الرقة. الخبراء يقولون إن التكتيك المتبع هو نقل المعارك من قبل التنظيم إلى أوروبا، بالتبعية كثفت قراءاتي عن التنظيم إلى ماقبل مرحلة "التوحش" التي كتب عنها أبو بكر الناجي كتابه الأبرز الذي يستعين به مهندسو مراحل التنظيم، وفي حديث الساعة نقاش استثنائي أحل به ضيفة في حلقة من سلسلة حلقات، تابعوني فيها يوم الأربعاء في السابعة وست دقائق بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي عربي.