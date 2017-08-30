"دنيانا": التاريخ الشفوي

يناقش برنامج "دنيانا" هذا الأسبوع التاريخ الشفوي. ويسأل إن كان يمكن له أن يوثق المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي حصلت خلال العقود الاخيرة، أم أنه مجرد ذاكرة شعبية قد تحمل الكثير من التأويل وعدم الدقة.

وتناقش الحلقة أيضا الفن وامكانية ان يكون أحد المراجع التاريخية لمرحلة معينة.

يشارك ندى عبدالصمد في هذه الحلقة لوسين تامينيان وهي باحثة أردنية متخصصة بالانثروبولوجيا، جيهان بسيسو وهي باحثة وشاعرة فلسطينية، وريم المغربي وهي إعلامية وباحثة من أب ليبي وأم سورية.

تشاهدون "دنيانا" على شاشة بي بي سي يوم الجمعة بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.