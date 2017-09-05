مجاهر ذرية فائقة التطور في الرياض
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مجاهر ذرية فائقة التطور في الرياض

  • 5 سبتمبر/ أيلول 2017

يأخذنا محمد طه الى العاصمة السعودية الرياض ويكشف لنا عن التقنيات التي يستخدمها العلماء في جامعة الملك سعود للتيقن من جودة التقنيات والمواد التي تستخدم تقنية النانو من خلال مجاهر ذرية فائقة القوة.