مجاهر ذرية فائقة التطور في الرياض

يأخذنا محمد طه الى العاصمة السعودية الرياض ويكشف لنا عن التقنيات التي يستخدمها العلماء في جامعة الملك سعود للتيقن من جودة التقنيات والمواد التي تستخدم تقنية النانو من خلال مجاهر ذرية فائقة القوة.