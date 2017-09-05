تزور داليا حيدر جامعة إدنبره بإسكتلندا وتطلعنا على روبوتي "هسكي" و "إكسوسكليتون". الأول هو عبارة عن هيكل خارجي داعم للحركة، لمساعدة الاشخاص الذين يعانون من ضعف في العضلات، أو إعاقات حركية على المشي. أما هسكي، فوظيفته الوصول الى الأماكن التي تشكل خطرا بالنسبة للبشر، كالمنشآت النووية أو بعد حصول الزلازل، للقيام بمهمات معينة بدلا من الانسان.
روبوت يساعد على المشي واخر على الوصول الى أماكن خطرة
- 5 سبتمبر/ أيلول 2017
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