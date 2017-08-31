"المشهد" مع المصوّر الصحافي السوري عمار عبد ربه

المصوّر الصحافي السوري عمار عبد ربه يتحدث لبرنامج "المشهد" عن الحياة الخاصة للمشاهير والسياسيين،و يتناول تصوير اللحظات الحميمة والعائلية الخاصة بالإضافة الى كواليس جلسات التصوير مع رؤساء وزعماء، ظهروا بشكل مختلف في الإعلام وأمام شعبهم. ما هو المحظور في جلسات التصوير مع هؤلاء؟ ما معنى اللحظة المناسبة والمكان المناسب في عالم التصوير الفوتوغرافي؟

بالإضافة الى الصورة الصحافية في الحروب ومع الشخصيات المهمة العالمية والعربية، عمل عمّار على رصد حياة ويوميات اليهود في سوريا بالإضافة الى تصويره ما يعتبر "تابو" او ممنوع في العالم العربي. وهو جسد المرأة.

عمل عمّار عبد ربه في الصحافة المكتوبة ثم انتقل نهائيا الى عالم الصورة، ظهرت صوره على أغلفة أهم المجلات العربية والعالمية.

"المشهد" الاثنين بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.