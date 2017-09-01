ما معنى كلمة beaches؟
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ما معنى كلمة beaches؟

  • 1 سبتمبر/ أيلول 2017

اليوم في Xtra English نتحدث عن مسرحية للشاعر الملحمي هوميروس Homer على شواطيء ايرلندا الشمالية on the beaches of northern Ireland .