إكسترا في أسبوع مع آلاء جاسر

يستضيف إكسترا في أسبوع آلاء جاسر، وهي طبيبة فلسطينية حققت حلمها بالسفر والدراسة والنجاح، فكيف كان لها هذا؟ ونناقش معها الضغوط التي يواجهها الأطباء في عملهم وهل تصل إلى حد الانتحار؟ كذلك نسألها رأيها في تحميل العائلة بأكملها وزر الخطأ أو الجريمة التي ارتكبها فرد منها. بالإضافة إلى موضوعات أخرى عدة.