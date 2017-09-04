ما معنى Gender Stereotypes؟
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ما معنى Gender Stereotypes؟

  • 4 سبتمبر/ أيلول 2017

في Xtra English نسأل هل تكرس الإعلانات adverts الصورة النمطية الجندرية gender stereotypes؟