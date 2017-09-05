يزور نسيم رمضان مملكة البحرين لحضور منتدى "إم آي تي" لريادة الاعمال في الشرق الاوسط . يعرفنا نسيم على ثلاثة ابتكارات جديدة، الأول يتعلق بتنظيم مواعيد الطلاب في الجامعات. أما الابتكار الثاني يحول لغة الإشارة الى كلام مسموع والثالث عبارة عن موقع يسهّل الحصول على المنح الجامعية للطلاب
ثلاثة ابتكارات جديدة خاصة بطلاب الجامعات ولغة الإشارة
- 5 سبتمبر/ أيلول 2017
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