4تك: طائرات دون طيار على المسارح الفنية

حلقة جديدة مليئة بأحدث التكنولوجيا والابتكارات يقدمها لكم فريق من برنامج 4تك من فرنسا ، سويسرا، السعودية ولبنان.

ولمشاهدة المزيد من تقنيات الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة 4تك الخاصة على الانترنت:

http://www.bbcarabic.com/4tech

المحطة الأولى في حلقة هذا الاسبوع يقدمها أنيس القديحي من مدينة زوريخ السويسرية، ويطلعنا على طائرات دون طيار تستخدم في المجال الفني وخاصة تقديم عروض على خشبة المسارح العالمية من بينها مدينة نيويورك. تطير هذه الطائرات في تناغم مع العرض الفني بعد أن يتم برمجتها مسبقا دون حاجة أن يتحكم أحد بحركتها.

يزور نسيم رمضان المعرض السنوي العالمي "فيفا تك "الذي تنظمه وتستضيفه مدينة باريس الفرنسية. يعرفنا نسيم على ثلاثة ابتكارات، الأول عبارة عن تقنية تجعل الدراجات الهوائية قادرة على حمل مئات الكيلوغرامات من الأوزان دون شعور السائق بأي تعب أو جهد إضافي. والثاني كاميرات متطورة للمراقبة والحماية تفرق بين البشر المشاة أو أي شيء آخر يتحرك على الطريق. أما الثالث فهو روبوت خاص للمسنين لمساعدتهم في التحكم بالعديد من الاجهزة المنزلية وإتمام مهام حياتهم اليومية.

الجزء الثالث من الحلقة يأخذنا فيه محمد طه الى السعودية ويكشف لنا التقنيات المتّبعة لترميم المخطوطات القديمة. يشرح لنا محمد كيفية تطويع التكنولوجيا للوصول الى نتيجة تبرز جمال الغلاف الخارجي القديم دون التأثير بقيمته التاريخية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على توتير هو : @BBC4Tech