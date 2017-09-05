ما معنى عبارة Inspiring Words؟
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ما معنى عبارة Inspiring Words؟

  • 5 سبتمبر/ أيلول 2017

في إكسترا أنجلش اليوم نتحدث عن الكلمات الملهمة the inspiring words لرئيس الولايات المتحدة الأسبق ابراهام لينكولن.