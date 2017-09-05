يعيش لبنان حالة من الجدل بعد بدء تطبيق دوام العمل الرسمي الجديد الذي أقره البرلمان والذي بموجبه أصبحت ساعات العمل الأسبوعية خمساً وثلاثين ساعة.

وحسب القرار الجديد ينتهي الدوام خلال أيام الأسبوع عند الساعة الثالثة والنصف بما فيها يوم الجمعة الذي يُسمح فيه بساعتي غياب للصلاة. مع الاحتفاظ بيومي السبت والأحد عطلة رسمية.

ولم يحسم القرار الجدل حول الموضوع حيث سبق لمفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، أن طالب الشهر الماضي بالتعطيل يوم الجمعة إلى جانب الأحد، بدلاً من السبت.

ما الذي دفع البرلمان لاقتراح تعديل دوام العمل؟ إيمان خطاب سألت النائب عمار حوري

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو لبنان: جدل حول العطلة الأسبوعية!

وتختلف العطلة الأسبوعية في الكثير من الدول العربية عن العطلة الأسبوعية العالمية، حيث يتم اعتماد يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية فيها، بينما تقع العطلة الرسمية في أغلب دول العالم يومي السبت والأحد.

فما تأثير هذا الاختلاف على النشاط التجاري والاقتصادي في كل من هذه الدول؟

سؤال طرحته إيمان خطاب على ميشال مكتّف وهو رجل أعمال يعمل في البورصة