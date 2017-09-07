"دنيانا": المرأة والسياسة

تناقش حلقة "دنيانا" لهذا الأسبوع موضوع مشاركة المرأة في الشأن السياسي والعام. لماذا هنالك تحجيم للدور النسائي في الهيئات السياسية والعامة؟ ولماذا هنالك ضعف في وصول المرأة الى مراكز صنع القرار؟ هل يعود السبب في ذلك الى أشكال التمييز الذي تتعرض له المرأة في مجتمعها سواء إجتماعي، إقتصادي أو ثقافي؟

وتتناول الحلقة أيضا مسألة التحرش الجنسي كظاهرة مستمرة في البلدان العربية .

أسئلة عدة تطرحها حلقة دنيانا لهذا الاسبوع.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة إلهام عيداروس وكيلة مؤسسي حزب "العيش والحرية" في مصر، بشري العلوي محامية ورئيسة سابقة للمحكمة العليا، وزينب السهلاني نائبة في البرلمان العراقي.

تشاهدون "دنيانا" على شاشة بي بي سي عربي الجمعة بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.