أنا الشاهد: كيف تخطت لاجئة سورية حاجز اللغة

أنا الشاهد: نجاح سورية في الدنمارك

في هذه الحلقة من أنا الشاهد: مرسي مطروح وجهة المصطافين الجديدة من بين شواطئ الإسكندرية.

ومن سوريا، فن النحت على الرمل في شواطئ اللاذقية.

فعاليات الخط العربي ودمجه مع الفن التشكيلي في المغرب.

ونتحدث إلى سيدرا اليوسف، لاجئة سورية في الدنمارك تخطت حاجز اللغة الدنماركية وأصبحت مترجمة رسمية في عدة دوائر هناك ومثلت الدنمارك في مؤتمر عالمي للشباب في سويسرا.

للمشاركة في البرنامج يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني shahid@bbc.co.uk

أو عبر صفحة البرنامج على فيسبوك fb.com/BBCArabicShahid

أو عبر تويتر @BBCShahid