أظهرت دراسة لمجموعة اتحاد السيارات البريطانية أن الآباء المتقدمين في السن أصبحوا لا يفضلون قيادة السيارة بأنفسهم بل يعتمدون على أبنائهم أكثر وأكثر في إيصالهم بالسيارات إلى وجهتهم .. وكشفت الدراسة أن حوالي ثلث الآباء الذين تتجاوز أعمارهم الستين عاماً فضلوا الاستعانة بافراد عائلاتهم أو الأصدقاء لإيصالهم عوضاً عن استصدار رخصة قيادة، ما يُمثِّل زيادة بنسبة ثمانية عشر في المئة عبر الخمس سنوات الماضية

عمرو نصار شاب مصري تحدث إلى محمد قطب عن تجربته في إيصال والديه إلى المكان الذي يريدان.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو آباء يركبون سيارات بقيادة أبنائهم .. ويشتكون !

وللمزيد عن الموضوع تحدث محمد قطب الى د.خالد مصطفى الخبير بسلامة الطرق والسيارات وسأله اولا عن إذا ما كانت اجراءات استخراج رخص القيادة تختلف بالنسبة لكبار السن عن الشباب .